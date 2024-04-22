Мир 22 апреля 2024, 02:07 Протестующие в Армении заблокировали участок дороги на границе с Азербайджаном «Sputnik Армения»: протестующие в Тавушской области заблокировали участок трассы Freepik

Читать 360tv в

В Армении начались протесты против передачи ряда приграничных сел Азербайджану. Об этом сообщило издание «Sputnik Армения».

Участники акции в Тавушской области республики заблокировали участок автотрассы между селами Воскепар и Киранц.

Реклама

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники покинут Тавушскую область, расположенную рядом с Азербайджаном. Посты российских пограничников разместили на границе с Азербайджаном в Тавушской области в 2021 году в рамках армяно-российского двустороннего сотрудничества.

Власти Азербайджана вернули на родину всех армянских военнослужащих, которых задержали ранее. Исключение составили те, кого заподозрили в совершении тяжких преступлений, в том числе пытках и убийствах, терроризме, военных преступлениях.