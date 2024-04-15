Мир 15 апреля 2024, 19:02 Азербайджан вернул на родину почти всех задержанных военнослужащих Армении МИД Азербайджана заявил о возвращении почти всех задержанных бойцов из Армении РИА «Новости»

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Власти Азербайджана вернули на родину всех армянских военнослужащих, которых задержали ранее. Исключение составили те, кого заподозрили в совершении тяжких преступлений, в том числе пытках и убийствах, терроризме, военных преступлениях. Об этом сообщил замглавы азербайджанского МИД Эльнур Мамедов на слушаниях в Международном суде ООН.

«Все военнопленные, а также большинство задержанных были репатриированы в Армению», — процитировало Мамедова агентство APA.AZ.

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Суд рассматривает иск Армении по обвинению Азербайджана в нарушении Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации. Как утверждает заместитель министра иностранных дел, задержание армян, которые еще остаются в Азербайджане, с расовой дискриминацией никак не связано. По его словам, с ней не имеют ничего общего и обвинения Армении в насильственном выселении ее жителей.

Эльнур Мамедов заверил, что Азербайджан «серьезно относится к этим претензиям» и сотрудничает с армянской стороной ради обеспечения «прозрачности, взаимного доверия».

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал два важных пункта мирного договора, по которым пока не удалось договориться с Азербайджаном.