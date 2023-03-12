Мир 12 марта 2023, 17:56 Стычки между полицией и протестующими произошли на акции протеста в Кишиневе Стычки начались между оппозицией и полицейскими на акции протеста в Кишиневе

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В центре Кишинева 12 марта состоялась массовая акция протеста с участием оппозиционных активистов Молдавии. В какой-то момент демонстрация вышла из мирного русла, и протестующие сцепились с полицейскими, сообщил ТАСС.

Движение на центральных улицах столицы оказалось парализованным из-за многотысячной колонны людей, вышедших с требованием отстранить от власти президента республики Майю Санду. Жители Молдавии обвинили нынешнее руководство в неспособности справиться с ростом цен, напомнили о рекордной инфляции, составившей 30% по итогам прошлого года.

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Митингующие призвали Санду уйти в отставку, а также распустить парламент. Организовали акцию оппозиционные политики — депутаты партии «Шор» Вадим Фотеску, Регина Апостолова и вице-председатель объединения Марина Таубер. Полиция задержала уже 54 участника акции протеста, из них более 20 несовершеннолетних.

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Ранее Марина Таубер заявила, что полицейские не пропускают автобусы с протестующими в Кишинев. По ее словам, правоохранители нарушают права граждан, сообщило радио Sputnik.

Глава молдавской полиции Виорел Чернэуцану обвинил Россию в организации демонстраций в республике. Он добавил, что в беспорядках якобы замешаны иностранные спецслужбы.