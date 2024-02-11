Мир 11 февраля 2024, 02:23 Американский сенатор четыре часа проговорил в знак протеста против помощи Украине Сенатор США Майк Ли проговорил 4 часа, протестуя против помощи Украине Pixabay

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Сенатор-республиканец Майк Ли без перерыва проговорил почти четыре часа в конгрессе США, в знак протеста против законопроекта о помощи Украине. Об этом написало РИА «Новости».

Во время субботнего заседания сенат планировал проработать закон о выделении Украине 60 миллиардов долларов. Из законопроекта исключили вопрос о границе и борьбе с нелегальной миграцией в США, чтобы повысить шансы на его принятие.

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«Пусть кто-то мне скажет, когда Украину приняли 51-м штатом. Я, должно быть, пропустил этот день», — заявил Ли.

Выступление длилось три часа 56 минут, и выглядело как попытка саботировать законотворческий процесс. Ли призвал коллег-республиканцев отклонить проект закона. Чтобы его заблокировать, требуется 41 голос из 100. Сенатор предупредил, что США втягиваются в войну со страной, у которой «достаточно ядерных вооружений, чтобы много раз подряд нас убить».

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что «украинскую мясорубку» нужно остановить. Предпринимателя возмутило высказывание президента США Джо Байдена, который назвал преступной халатностью нежелание конгресса согласовать закон о поддержке Украины.