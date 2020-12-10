Протесты с требованием встречи с Пашиняном начались в центре Еревана

Около 100 человек утром 10 декабря вышли на акцию протеста в центре Еревана. Они пытались войти в здание правительства Армении и требовали встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

«Дайте нам войти, мы хотим встретиться с этим человеком (Николом Пашиняном — прим. ред.) и сообщить ему, что у него больше нет власти в стране. Он должен уйти», — заявил один из митингующих. Его процитировал ТАСС.

Полиция выстроила кордон с щитами. Ситуация около здания правительства страны остается напряженной. Активисты даже перекрыли на этой улице движение. Они требуют отставки Пашиняна. Стражи порядки начали задерживать участников протеста.

«Никол, уходи, Никол предатель!» — скандируют собравшиеся люди.

Очередная акция протеста прошла в Ереване накануне. Тогда митингующие прошли маршем от гостиницы «Двин» до здания Законодательного собрания Армении.

Армяне стали высказывать недовольство политикой Пашиняна после того, как он согласился на перемирие с Азербайджаном во время конфликта в Нагорном Карабахе. Политик объяснил свое решение тем, что у военных страны не было достаточно сил, чтобы противостоять противнику. Он считает, что Армения в итоге могла потерять часть территорий.

Ситуация в Карабахе обострилась в конце сентября. Тогда Армения и Азербайджан ввели туда свои войска. Каждая из сторон считает регион своей территорией. В результате боевых действий десятки военных и мирных граждан погибли или были ранены.

Спустя полтора месяца, 9 ноября, Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращение огня. Часть территорий отошла Баку. В регион для контроля соблюдения договора вошли российские миротворцы.