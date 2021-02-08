МИД Ирана выразил России протест в связи с названием Персидского залива

Власти Ирана направили ноту протеста в МИД России из-за названия Персидского залива Арабским. Об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде.

«Через посольство нашей страны в Москве Министерству иностранных дел России была передана нота протеста», — процитировало Хатибзаде агентство IRNA.

Дипломат пояснил, что решение о протесте приняли после публикации очередного поста на арабоязычной версии страницы российского МИД. В Twitter появилось сообщение, где Персидский залив назвали Арабским. При этом относительно названия залива нет согласованной позиции. Арабские страны используют определение «Арабский», а Иран обозначает залив как «Персидский».

Ранее верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи выступил по поводу заявления США о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Он отметил, что Вашингтон не может ставить Тегерану условия выполнения пунктов ядерной сделки. При этом США ранее призвали Иран вернуться к соблюдению своих обязательств по СВПД. Американские власти подчеркнули, что сами вернутся к плану только после Тегерана.