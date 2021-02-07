Иран: США не могут ставить нам условия по ядерной сделке

Вашингтон не может ставить Тегерану условия в отношении выполнения условий ядерной сделки. С таким заявление выступил верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи.

Это заявление в Twitter аятоллы Хаменеи стало ответом иранской стороны на сделанное ранее заявление США о том, что Ирану следует вернуться к соблюдению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заключенному в 2015 году, и только после этого американская сторона сделает то же самое.

«Иран является той стороной, которая имеет право ставить условия в Совместном всеобъемлющем плане действий, поскольку именно он действовал в соответствии с обязательствами, а не США и не три европейских страны (Британия, Франция, Германия), которые растоптали все обязательства», — привела «Российская газета» сообщение верховного лидера Ирана.

Поэтому, как он отметил, если Вашингтон хочет, чтобы Иран вернулся к условиям сделки, он должен снять с него все санкции, причем сделать это на деле, а не на словах.

О том, что США не будут первыми снимать санкции с Ирана ради возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке стало известно несколькими часами ранее. Об этом заявил американский президент Джо Байден в ответ на соответствующий вопрос журналистов.