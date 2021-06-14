Протасевич рассказал, за что уважает Лукашенко

Экс главный редактор Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич рассказал, что уважает президента Белоруссии Александра Лукашенко за стойкость. Однако он уточнил, что не намерен становиться его сторонником.

Такое заявление Протасевич сделал во время пресс-конференции в Минске по ситуации с Ryanair, которую организовал белорусский МИД.

«Я не изменил своих политических взглядов. Я могу честно и открыто сказать перед всеми камерами: я не буду политическим сторонником президента. Да, я его уважаю как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Но я не буду сторонником президента», — подчеркнул Протасевич. Его слова процитировало РИА «Новости».

Самолет авиакомпании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске. Экипаж получил сообщение о минировании воздушного судна, которое в результате не подтвердилось. На борту находился Протасевич — его задержали при проверке документов в аэропорту Минска.

Против бывшего главы Nexta возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за организацию массовых беспорядков. В общей сложности его могут отправить в тюрьму на 15 лет. Кроме того, Протасевич входит в список лиц, причастных к терроризму, который составило КГБ Белоруссии.