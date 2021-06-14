Протасевич согласился на независимую экспертизу, чтобы доказать, что его не били после задержания

Белоруссия обнародовала запись переговоров руководителя полетов республики с Вильнюсом о самолете Ryanair, который совершил экстренную посадку 23 мая. Аудио включили во время пресс-конференции по этому вопросу — в мероприятии принял участие экс-главред Nexta Роман Протасевич. Он согласился на независимую медэкспертизу, чтобы доказать, что его не били.

Директор департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский подчеркнул, что запись позволит опровергнуть слухи о том, что экипажу не давали связаться с литовской стороной. На аудио слышно, как белорусский руководитель полетов пытается запросить канал связи, чтобы экипаж Ryanair смог связаться с представителем авиакомпании в Литве.

Он также напомнил, что 23 мая Белоруссия «первой сделала официальное заявление ICAO о необходимости проведения расследования». Однако до республики не довели ни состав комиссии по расследованию, ни ее компетенций. Приезжать в страну тоже никто не стал — у Минска просто запросили выслать материалы.

В брифинге также принял участие Роман Протасевич, который находился на борту экстренно севшего в Белоруссии самолета. Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta заявил, что не имеет жалоб на здоровье. Он подчеркнул, что чувствует себя прекрасно — его никто не бил, а чтобы подтвердить это, он готов пройти независимую медицинскую экспертизу.

Протасевич также подчеркнул, что дает показания исключительно представителям Следственного комитета Белоруссии. Он заявил, что у него не было никакого торга со следствием, а также не было принуждения к сотрудничеству со стороны правоохранителей. При этом Протасевич намерен и дальше помогать своей стране и следователям. Он также добавил, что не отказался от своих политических взглядов и до сих пор не является сторонником президента Белоруссии Александра Лукашенко.