Мир 27 мая 2023, 20:31 Протаранившего ворота премьера Британии водителя арестовали по делу о педофилии Суд арестовал врезавшегося в ограду резиденции Сунака мужчину по подозрению в педофилии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Королевский суд арестовал водителя, который врезался в ворота резиденции премьера Великобритании. Мужчину обвинили в изготовлении непристойных детских фотографий. Об этом сообщила полиция Лондона.

Каких-либо повреждений после столкновения авто с воротами не наблюдалось, но во время аварии премьер Риши Сунак находился в резиденции, уточнил телеканал Sky News.

Реклама

«Мужчине предъявили обвинения по делу об изготовлении непристойных фотографий детей, и он предстал перед правосудием, будучи заключенным под стражу, в Вестминстерском магистратском суде в субботу, 27 мая», — сказано в сообщении полиции.

Подозреваемого оставили под стражей, следующее заседание по его делу намечено на 23 июня. Как стало известно, ему 42 года, он родом из курортного города Кру в графстве Чешир.

Ранее сообщалось, что белая иномарка врезалась в ворота Даунинг-стрит. Авария произошла на Правительственной улице Уайтхолл в центре Лондона.