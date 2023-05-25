Мир 25 мая 2023, 19:14 Автомобиль въехал в ворота Даунинг-стрит в Лондоне Sky News: автомобиль протаранил ворота резиденции британского премьера в Лондоне РИА «Новости»

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Автомобиль протаранил ограду резиденции премьера Британии Риши Сунака. Авария произошла на Правительственной улице Уайтхолл в центре Лондона, сообщил телеканал Sky News.

«Автомобиль столкнулся с воротами Даунинг-стрит, столичная полиция подтвердила», — указали в материале.

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Полицейские уже задержали одного человека. Сейчас улицу закрыли для движения, информировала вещательная корпорация BBC. Других подробностей инцидента не привели.

В Сети появилось видео с места происшествия, которое сняли очевидцы. Судя по кадрам, белая иномарка врезалась в ворота Даунинг-стрит. На месте находятся правоохранители.

Ранее ДТП произошло на площади Лафайет в Вашингтоне. Водитель грузовика специально протаранил ограждение безопасности Белого дома. Полиция провела эвакуацию близлежащего отеля. Также правоохранители задержали человека за рулем машины. Секретная служба США нашла в грузовике подозрительную посылку.