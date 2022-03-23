СК возбудил два дела после обстрелов Донбасса ВСУ

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела после обстрелов Донбасса ВСУ. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Возбуждено еще два уголовных дела по фактам обстрелов Вооруженными силами Украины и националистами территорий Донецкой и Луганской народных республик по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ», — сказано в сообщении.

Дела возбудили за жестокое обращение с гражданским населением, а также за применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России. По данным ведомства, украинские военные обстреляли ряд населенных пунктов с 21 по 23 марта. В их числе Донецк, Горловка, Макеевка, Енакиево, Ясиноватая, Волноваха и Мариуполь, а также села Славное Марьинского района и поселок Верхнеторецкое в ДНР.

В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще 28 — пострадали. Из них трое оказались детьми. Поврждения получили жилые дома, здание школы, пожарно-спасательная часть, хозяйственные постройки и линии электропередачи.