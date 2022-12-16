Мир 16 декабря 2022, 00:20 США не воюют с Россией — Белый дом Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не воюют с Россией, но продолжат вооружать ВСУ РИА «Новости»

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США продолжат поставки вооружения Украине и не намерены вмешиваться в противостояние с Россией. С таким заявлением на брифинге для журналистов выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что поставки военной помощи не делают США непосредственным участником конфликта с Россией.

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«Соединенные Штаты ни сейчас, ни до этого не находились в состоянии войны с Россией. Это я говорю в ответ на то, что мы слышали от российских официальных лиц за последние сутки», заявила Жан-Пьер.

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Пресс-секретарь Белого дома добавила, что вместе со странами партнерами США продолжат поставлять вооружения на Украину и оказывать ей меры поддержки так долго, как это потребуется.

Отвечая на вопрос о передаче украинским властям ракетных комплексов Patriot, представитель Белого дома заявила, что пока американская администрация не имеет объявлений по этому поводу.

В минувшую среду информацию о включении в пакет военной помощи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot не смог подтвердить координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он пояснил, что объем и содержание новых поставок вооружений на Украину пока не раскрывали.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что согласен с мнением заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, что полученные Украиной установки Patriot станут законной целью российской армии.