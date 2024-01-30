30 января 2024, 11:14
Генпрокуроры 26 штатов направили Байдену письмо в поддержку Техаса
Генпрокуроры 26 штатов США поддержали Техас в вопросе защиты границы
Коллективное письмо президенту США Джо Байдену направили генпрокуроры 26 американских штатов. Руководители надзорных ведомств поддержали власти Техаса, которые самостоятельно защищают границу с Мексикой. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Генпрокуроры заявили, что в Техасе есть право блокировать наплыв мигрантов. Они назвали «вторжением», когда миллионы мигрантов из Мексики пытаются прорваться в США через техасскую границу.
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«Штаты должны иметь возможность защищать себя от вторжения», — говорится в письме.
На минувшей неделе Верховный суд США постановил убрать колючую проволоку на участке протяженностью в 48 километров на американо-мексиканской границе, проходящей через Техас. Однако власти штата отказались исполнять решение судебной инстанции.
Накануне вице-губернатор Техаса Дэн Патрик заявил, что колючую проволоку хотят установить по всей границе. Он напомнил, что заграждение сдерживает поток мигрантов. В Белом доме назвали позицию властей Техаса политическими играми.
США
Мигранты
Джо Байден
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