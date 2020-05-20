Просто хотел обнять бабулю. Британец придумал «занавес для объятий»

Британец придумал, как обняться со своей бабушкой во время самоизоляции. Для этого мужчина сделал специальный «занавес для объятий» и через него успокоил плачущую старушку.

Трогательное видео, на котором житель Великобритании утешает пожилую женщину, опубликовали в Twitter.

«Занавес» предприимчивый британец установил во дворе. Он представляет из себя обычную шторку для ванной, но с «рукавами»: в них два человека могут продеть руки и, оставаясь в безопасности, обнять друг друга.

«Как же это здорово», — признался мужчина, сжимая бабушку в объятиях.

Великобритания смягчила введенные из-за коронавируса ограничения, но людям все равно необходимо соблюдать социальную дистанцию в два метра друг от друга.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенном Королевстве более 250 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. В стране с начала эпидемии погибли 35 422 человека. Она входит в первую пятерку государств мира по уровню распространения коронавирусной инфекции.