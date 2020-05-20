    20 мая 2020, 05:47

    Просто хотел обнять бабулю. Британец придумал «занавес для объятий»

    Александра Ломейко

    Британец придумал, как обняться со своей бабушкой во время самоизоляции. Для этого мужчина сделал специальный «занавес для объятий» и через него успокоил плачущую старушку.

    Трогательное видео, на котором житель Великобритании утешает пожилую женщину, опубликовали в Twitter.

    «Занавес» предприимчивый британец установил во дворе. Он представляет из себя обычную шторку для ванной, но с «рукавами»: в них два человека могут продеть руки и, оставаясь в безопасности, обнять друг друга.

    «Как же это здорово», — признался мужчина, сжимая бабушку в объятиях.

    Великобритания смягчила введенные из-за коронавируса ограничения, но людям все равно необходимо соблюдать социальную дистанцию в два метра друг от друга.

    По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенном Королевстве более 250 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. В стране с начала эпидемии погибли 35 422 человека. Она входит в первую пятерку государств мира по уровню распространения коронавирусной инфекции.