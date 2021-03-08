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    08 марта 2021, 15:30

    Прослушку президента Сербии расценили как попытку госпереворота

    Александр Блинов

    Сербский премьер Ана Брнабич назвала прослушку президента страны Александра Вучича попыткой государственного переворота. Об этом она заявила в эфире телеканала TV Pink.

    Прослушку президента Сербии расценили как попытку госпереворота

    Прослушкой президента Сербии занимались люди, отвечающие за его безопасность, заявила премьер. По словам Брнабич, прослушка велась на протяжении нескольких месяцев, если не лет. К этому могли быть причастны бывшие члены правительства.

    В переговорах Вучича не содержалось никакой информации, способной его скомпрометировать, отметила премьер-министр. Брнабич заявила, что в связи с этим необходимо провести доскональное расследование.

    Глава сербского МВД Александр Вулин ранее заявил, что телефонные разговоры Вучича незаконно прослушивались 1572 раза. Прослушивались переговоры не только самого президента, но и членов его семьи. Министр сообщил, что были установлены высокопоставленные сотрудники ведомства, которые занимались этим. Их проверили на полиграфе и передали материалы дела в суд и прокуратуру.

    Накануне Вучич по итогам заседания Совета нацбезопасности заявил, что Запад усилит давление на Сербию из-за непризнания Косова.