Прослушку президента Сербии расценили как попытку госпереворота

Сербский премьер Ана Брнабич назвала прослушку президента страны Александра Вучича попыткой государственного переворота. Об этом она заявила в эфире телеканала TV Pink.

Прослушкой президента Сербии занимались люди, отвечающие за его безопасность, заявила премьер. По словам Брнабич, прослушка велась на протяжении нескольких месяцев, если не лет. К этому могли быть причастны бывшие члены правительства.

В переговорах Вучича не содержалось никакой информации, способной его скомпрометировать, отметила премьер-министр. Брнабич заявила, что в связи с этим необходимо провести доскональное расследование.

Глава сербского МВД Александр Вулин ранее заявил, что телефонные разговоры Вучича незаконно прослушивались 1572 раза. Прослушивались переговоры не только самого президента, но и членов его семьи. Министр сообщил, что были установлены высокопоставленные сотрудники ведомства, которые занимались этим. Их проверили на полиграфе и передали материалы дела в суд и прокуратуру.

Накануне Вучич по итогам заседания Совета нацбезопасности заявил, что Запад усилит давление на Сербию из-за непризнания Косова.