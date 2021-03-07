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    07 марта 2021, 04:31

    Вучич заявил об усилении давления на Сербию со стороны Запада

    Дарья Бунякова

    Запад усилит свое давление на Сербию в связи с признанием независимости Косово. Об этом заявил президент страны Александр Вучич после заседания Совета нацбезопасности.

    Вучич заявил об усилении давления на Сербию со стороны Запада

    «От Сербии на всем Западе ожидают, что она примет независимость Косово, и это — суть всего процесса. Все, что хотят от нас, умещается в одно предложение. Ничего особенно не поменялось, кроме того, что это желание будет выражено более значительно и драматично, чем было ранее», — привело РИА «Новости» слова сербского лидера.

    Заседание Совета национальной безопасности продолжалось в течение нескольких часов. Одной из главных тем для обсуждения стала ситуация в Косово и Метохии. По словам Вучича, диалог между Белградом и Приштиной может возобновится в начале мая.

    Президент Сербии отметил, что власти страны будут защищать национальные и государственные интересы. Кроме того, Белград намерен настаивать на полном соблюдении Брюссельских соглашений. В том числе власти будут добиваться создания Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ).