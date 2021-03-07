Вучич заявил об усилении давления на Сербию со стороны Запада

Запад усилит свое давление на Сербию в связи с признанием независимости Косово. Об этом заявил президент страны Александр Вучич после заседания Совета нацбезопасности.

«От Сербии на всем Западе ожидают, что она примет независимость Косово, и это — суть всего процесса. Все, что хотят от нас, умещается в одно предложение. Ничего особенно не поменялось, кроме того, что это желание будет выражено более значительно и драматично, чем было ранее», — привело РИА «Новости» слова сербского лидера.

Заседание Совета национальной безопасности продолжалось в течение нескольких часов. Одной из главных тем для обсуждения стала ситуация в Косово и Метохии. По словам Вучича, диалог между Белградом и Приштиной может возобновится в начале мая.

Президент Сербии отметил, что власти страны будут защищать национальные и государственные интересы. Кроме того, Белград намерен настаивать на полном соблюдении Брюссельских соглашений. В том числе власти будут добиваться создания Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ).