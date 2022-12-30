Мир 30 декабря 2022, 16:14 Прощальный жест. Полковник ВС США Макгрегор оценил передачу Patriot Украине Полковник ВС США Макгрегор назвал передачу ЗРК Patriot Украине жестом перед поражением Скриншот с видео / YouTube

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Передача Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot стала прощальным жестом Вашингтона. С таким заявлением в эфире YouTube-канала Redacted выступил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, таким образом власти США попытались оправдаться в глазах украинцев перед поражением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в противостоянии с Россией.

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«Все для того, чтобы весной американские и европейские политики могли сказать: „Мы сделали все, что могли, мы послали им все, что у нас было, но у нас ничего не получилось“», — сказал он.

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Макгрегор также назвал политику США в отношении Киева полным безумием, поскольку шансов на успех никогда не было. Он отметил, что передаваемая Украине американская военная техника не адаптирована под новые условия.

Ранее полковник восхитился тем, как Россия проводит боевые операции. Макгрегор подчеркнул, что ВСУ лишилась 150 тысяч военных ранеными и убитыми. Его удивило то, как Киев пытается мобилизовать даже подростков.