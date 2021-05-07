Просьбу Индии сделать из азота кислород высмеяли в Сети

На фоне усилий индийского правительства по перепрофилированию существующих заводов по преобразованию азота для производства кислорода, министр штат Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатха обратился к ученым с просьбой изучить возможность преобразования азота в кислород.

Абсурдная по своей природе идея вызвала появление новых мемов.

Один из них обратился к чиновнику с ироничным предложением не стеснятся и переименовать химические элементы, так как преобразовать один в другой невозможно.

Другой комментатор возразил, что выход есть.

«Просто дайте азоту два мешка риса, и он превратится во всю таблицу Менделеева», — заявил шутник.

На самом деле в Индии в условиях пандемии коронавируса существует серьезная проблема с медицинским кислородом.

Как сообщила канцелярия премьер-министра страны Нарендры Моди, на последнем заседании правительства было выделено 14 отраслей, в которых может быть осуществлена конверсия производства.

В пресс-релизе кабмина от 2 мая сказано, что модифицированные для производства кислорода азотные установки могу т быть перенесены в ближайшие больницы.

«В случае невозможности переноса установки, она может использоваться для производства кислорода на месте, который может быть доставлен в больницу через специализированные сосуды/баллоны», — сказано в документе.

За минувшие сутки в Индии было выявлено 412,2 тысячи заразившихся коронавирусом. Это новый рекорд по суточному числу заболевших.