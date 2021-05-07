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    07 мая 2021, 00:04

    Просьбу Индии сделать из азота кислород высмеяли в Сети

    Анастасия Кукова

    На фоне усилий индийского правительства по перепрофилированию существующих заводов по преобразованию азота для производства кислорода, министр штат Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатха обратился к ученым с просьбой изучить возможность преобразования азота в кислород.

    Просьбу Индии сделать из азота кислород высмеяли в Сети

    Абсурдная по своей природе идея вызвала появление новых мемов.

    Один из них обратился к чиновнику с ироничным предложением не стеснятся и переименовать химические элементы, так как преобразовать один в другой невозможно.

    Другой комментатор возразил, что выход есть.

    «Просто дайте азоту два мешка риса, и он превратится во всю таблицу Менделеева», — заявил шутник.

    На самом деле в Индии в условиях пандемии коронавируса существует серьезная проблема с медицинским кислородом.

    Как сообщила канцелярия премьер-министра страны Нарендры Моди, на последнем заседании правительства было выделено 14 отраслей, в которых может быть осуществлена конверсия производства.

    В пресс-релизе кабмина от 2 мая сказано, что модифицированные для производства кислорода азотные установки могу т быть перенесены в ближайшие больницы.

    «В случае невозможности переноса установки, она может использоваться для производства кислорода на месте, который может быть доставлен в больницу через специализированные сосуды/баллоны», — сказано в документе.

    За минувшие сутки в Индии было выявлено 412,2 тысячи заразившихся коронавирусом. Это новый рекорд по суточному числу заболевших.