Мир 28 марта 2024, 08:02 Прорыв нефтепровода НАТО в Турции привел к утечке мазута Milliyet: озеро в Турции покрыла мазутная пленка из-за прорыва нефтепровода НАТО

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Толстая мазутная пленка появилась на озере Сапанджа, расположенного на западе Турции, после прорыва на нефтепроводе НАТО. Об этом написала турецкая газета Milliyet.

По данным издания, ЧП на нефтепроводе случилось во время дорожных работ в провинции Коджаэли. Рабочие пробили ветку нефтепровода, затем топливо попало в озеро. Газета указала, что Сапанджа снабжает пресной водой до пяти миллионов человек.

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На озере установили боновые ограждения. Экстренные службы ликвидируют последствия аварии. При этом власти попросили не беспокоится местных жителей, подчеркнув, что загрязненная часть озера находится вдали от пункта забора питьевой воды.

Нефтепровод НАТО превышает три тысячи километров в длину. Он построен для удовлетворения нужд ВС Турции и сил НАТО.

Ранее польские СМИ заявили, что в начале февраля в Балтийское море в результате утечки попало почти 300 литров нефти.