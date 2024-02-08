08 февраля 2024, 16:13
Около 300 литров нефти вытекло в Балтийское море
RMF FM: 300 литров нефти попало в Балтийское море возле Бутинге
Несколько сотен литров нефти попало в Балтийское море, сообщила польская радиостанция RMF FM. Сбой при загрузке танкера произошел на топливном терминале, принадлежащем компании Orlen Lietuva.
«Порвался швартовный трос у буя нефтяного терминала. Это также привело к обрыву кабеля, подающего топливо в трюм корабля», — сообщил автор материала.
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На место происшествия выехала служба охраны, два корабля ВМС Литвы устраняют разлив. Как уточнила радиостанция, в Балтийское море вытекло не менее 300 литров нефти.
«Длина загрязнения составила примерно девять километров, а из-за сильных волн пятно дрейфовало и перемещалось к югу от Бутинги», — добавили в RMF FM.
В компании Orlen началась внеплановая проверка. Специалистам предстоит выяснить, сколько именно нефтепродуктов оказалось в воде, и как это повлияет на окружающую среду.
Весной 2023 года на юго-западе Англии произошла утечка около 200 баррелей пластовой жидкости, содержащей большое количество нефти. Она вылилась в крупный залив, где обитает множество болотных птиц. Местные власти призвали жителей не купаться в водоеме. В городе Пул, где все произошло, объявили режим ЧП.
Литва
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Нефть
Балтийское море
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