Мир 17 апреля 2024, 04:54 «Прорвут украинскую оборону». В США назвали самое грозное российское оружие NYT: дефицит снарядов и сил ПВО позволит ВС РФ продвигаться вперед РИА «Новости»

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Дефицит снарядов, обученных военных и сил ПВО стали критическими проблемами для украинских войск на фоне продвижения армии России и ее эффективного применения планирующих бомб. Об этом заявил обозреватель New York Times Марк Сантора.

«Теперь, когда Россия усиливает свои атаки, каждая из этих проблем в отдельности усугубляет воздействие других уязвимостей и повышает риск того, что российские войска прорвут украинскую оборону», — сказал он.

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Автор статьи отметил, что ВСУ не способны отражать артиллерийские удары, украинские пехотинцы тратят силы на удержание позиций против волн атак российских войск. Однако перевод тысяч солдат из тыла на боевые посты тоже проблематичен для армии Украины, потому что бойцов нужно обеспечить надлежащей подготовкой.

«Но никакая подготовка не может защитить от мощных планирующих бомб, которые Россия использует для уничтожения украинских укреплений», — объяснил аналитик.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ оказались в очень тяжелом положении в Часовом Яре. По его словам, транспортные линии, связанные с городом, все время находятся под давлением российских беспилотников.