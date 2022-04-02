Пропавший мэр Рубежного назвал причину бегства с украинской части города

Переставший выходить на связь мэр Рубежного Сергей Хортив заявил, что перешел на подконтрольную Луганской Народной Республике часть города, так как на украинской ему грозила смерть. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

Градоначальник пояснил, что у него есть пример, когда главу города Кременная Владимира Струка бойцы ВСУ расстреляли во дворе дома.

«Не пытался связаться с украинской стороной, потому что пытались меня убить», — заявил Хортив.

Сейчас он остается в городе и помогает местным жителям, решает вопросы жизнеобеспечения и раздает гуманитарную помощь.

О пропаже Сергея Хортива в начале марта заявил глава Луганской области Сергей Гайдай. Он заявил, что мэр Рубежного прекратил выходить на связь и назначил нового начальника города.

Рубежное сейчас разделено на две части между силами ЛНР и подконтрольной Киеву администрации. Бои за населенный пункт продолжаются. Также под властью Украины остаются Северодонецк и Лисичанск. По данным министерства обороны России, ЛНР восстановила контроль над 93% своей территории.

Первую партию гуманитарной помощи в Рубежное привезли18 марта. До этого жители оставались без продуктов и лекарств.