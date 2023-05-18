Мир 18 мая 2023, 03:10 Пропавших после авиакатастрофы в Колумбии детей нашли живыми спустя 16 дней Президент Колумбии Петро: пропавшие после крушения самолета дети выжили в джунглях Leslie Cross / Unsplash

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Колумбийские военные обнаружили четырех детей, которые пропали после крушения самолета Cessna 206 и провели в джунглях 16 дней, сообщил в своем Twitter президент страны Густаво Петро. Он назвал эту новость «радостью» для всей Колумбии.

«После напряженных поисков, которые провели наши вооруженные силы, мы нашли живыми четырех детей, пропавших без вести в результате авиакатастрофы в Гуавьяре», — отметил Петро.

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Самолет потерпел крушение 1 мая, напомнили «Известия». Лайнер направлялся в город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре из Араракуары. В какой-то момент из строя вышел двигатель, пилот подал аварийный сигнал, но посадить судно не сумел. Его обломки обнаружили 370 часов спустя — летчик погиб, а четырех несовершеннолетних не нашли ни на месте падения, ни в окрестностях. Всего на борту самолета было семь человек, из них трое взрослых.

В начале мая МиГ-21 ВВС Индии во время тренировочного полета упал на жилой дом в штате Раджастхан. В результате ЧП три местных жителя погибли, пилот выжил — он успел катапультироваться.