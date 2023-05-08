Мир 08 мая 2023, 12:07 Истребитель ВВС Индии рухнул на жилой дом NDTV: при падении МиГ-21 ВВС Индии на дом погибли три человека YouTube

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В индийском штате Раджастхан потерпел крушение истребитель МиГ-21. Самолет ВВС страны упал на жилой дом, погибли три человека. Об этом сообщил телеканал NDTV.

МиГ-21 рухнул 8 мая во время тренировочного полета. Пилоту удалось катапультироваться. Он не пострадал.

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Представитель ВВС Индии подчеркнул, что пилот пытался восстановить управление истребителем по существующим инструкциям. Когда контроль над самолетом вернуть не получилось, мужчина покинул МиГ-21. Он получил легкие травмы, жизни пилота ничто не угрожает.

Истребитель упал на жилой деревенский дом рядом с городом Суратгархом на северо-западе страны. Жертвами крушения стали три местных жителя.

Индийские власти уже начали расследование произошедшего. Основной версией авиакатастрофы пока считают техническую неисправность.

Несколькими днями ранее в Южной Корее разбился американский истребитель F-16. Самолет упал во время учений возле крупной военной базы.