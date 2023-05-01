Мир 01 мая 2023, 03:43 Пролежавший 33 года в коме полицейский умер в США The New York Post: полицейский скончался после 33 лет комы в Нью-Йорке flickr

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Полицейский из Нью-Йорка умер после комы, в которую впал 33 года назад. Об этом сообщила газета The New York Post.

Трое преступников напали на Троя Паттерсона в 1990 году с целью отнять у него 20 долларов. Когда он стал оказывать сопротивление, один из них выстрелил полицейскому в голову.

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Паттерсона привезли в больницу в состоянии комы. Из нее он не выходил на протяжении всех 33 лет. В момент нападения полицейскому было 27 лет.

Позже коллеги Паттерсона арестовали трех подозреваемых — Винсента Роббинса, Трейси Кларка и Дариена Кроуфорда. Роббинса, которому сейчас 53 года, признали виновным в нападении и попытке ограбления и приговорили к тюремному заключению. Еще один предполагаемый стрелок Кларк также предстал перед судом по этому делу.

Ранее машинист трапа протаранил самолет «Аэрофлота» Boeing 737 в аэропорту Шереметьево. Известно, что 34-летний сотрудник потерял управление телескопическим трапом и врезался в самолет, который готовился к вылету по маршруту Москва — Красноярск. После этого сам виновник происшествия впал в кому.