Прокуратуру Нидерландов обвинили в искажении данных «Алмаз-Антея» по делу MH17

Защита выступила с обвинениями в адрес прокуратуры Нидерландов из-за, по ее мнению, искажения данных по ранним отчетам российского оборонного концерна «Алмаз-Антей». Речь идет о деле о крушении Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году.

Слушания по существу возобновились 24 июня в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах.

«„Алмаз-Антей“ решил не предоставлять отчеты, сделанные ранее, как было запрошено. Напротив, вместо этого они предоставили новые документы, которые не полностью объясняют их собственное расследование», — заявил прокурор Тейс Бергер. Его процитировало РИА «Новости».

Представляющая интересы обвиняемого гражданина РФ Олега Пулатова защита уличила прокурора в искажении данных.

«Хотели бы указать на неточность заявления прокуратуры относительно „Алмаз-Антея“. Обвинение заявило, что „Алмаз-Антей“ решил не предоставлять ранние отчеты, вместо этого они предоставили новые, в которых не было учтено их собственное расследование. Это не так», — сказала адвокат Сабине тен Дуссхате.

По ее словам, сначала судья попросила «Алмаз-Антей» отреагировать на отчеты экспертов Аэрокосмического центра Нидерландов и бельгийской Королевской военной академии. Кроме того, российское предприятие предоставило ранние опубликованные отчеты с собственным расследованием. Но прокуратура не внесла их в дело.

«Прокуратура не может рисовать столь искаженную картину реальности», — добавила адвокат. Она отметила, что подобное поведение гособвинения вызывает беспокойство.

Судебные слушания по существу дела о крушении малайзийского Boeing стартовали 7 июня. По делу проходят россияне Сергей Дубинский, Игорь Гиркин, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатов на суде представлен международной группой из одного российского и двух нидерландских адвокатов. Остальных судят заочно.

Малайзийский Boeing выполнял рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. Он потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, никто не выжил.