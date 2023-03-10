Общество 10 марта 2023, 12:48 Новая смена представителей МАГАТЭ на ЗАЭС пройдет в начале апреля «Росэнергоатом»: смена представителей МАГАТЭ на ЗАЭС пройдет в начале апреля РИА «Новости»

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Еще одна ротация специалистов из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) должна пройти в начале апреля. Об этом заявил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Сотрудники МАГАТЭ обычно находятся на станции месяц. Это стандартный срок миссии, потом ротация. Сейчас она запланирована на начало апреля, если со стороны Киева ничего не сорвется», — сообщил он.

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По его словам, на станции сейчас работают три инспектора МАГАТЭ: один — из ЮАР, другой — из Франции, третий — из Южной Кореи.

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Карчаа рассказал 2 марта о том, что на ЗАЭС с четвертой попытки удалось провести смену инспекторов МАГАТЭ. Он отметил, что Департамент безопасности ООН три раза в феврале срывал ротацию, хотя российская сторона давала все гарантии безопасности.