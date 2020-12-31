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    31 декабря 2020, 19:31

    Прокуратура Рио-де-Жанейро начала расследование вечеринки Неймара

    Анастасия Кукова

    После появления сообщений о новогодней вечеринке, которую закатил в поместье на бразильском побережье футболист французского клуба «ПСЖ» Неймар, прокуратура Бразилии начала расследование. По некоторым данным, на вилле Неймара в Мангаратибе могло находиться до 500 человек.
    Прокуратура Рио-де-Жанейро начала расследование вечеринки Неймара

    Как сообщил France 24, праздник шел пять дней: он начался 27 декабря и продлился до 1 января по местному времени. Бразилия занимает в мире второе место по числу погибших от коронавирусной инфекции (191 тысяч человек) и зараженных (7,4 миллиона пациентов)

    Местные СМИ обвинили Неймара в пляске на костях. Они выяснили, что футболист установил звукоизоляцию, чтобы не беспокоить соседей, и заставил гостей сдать при входе мобильные телефоны.

    Представители футболиста опровергли заявления о вечеринке, но агентство Agencia Fabrica подтвердило, что заключило с ним контракт на проведение новогоднего мероприятия в районе Коста-Верде.