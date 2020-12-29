Футболиста Неймара возненавидели за вечеринку. Он собрал больше сотни людей в разгар второй волны ковида

Неймара обвинили в танцах на костях погибших от коронавируса. Несмотря на то, что Бразилия занимает второе место по смертности от ковида, футболист решил устроить пятидневную вечеринку в особняке. По разным сообщениям, на нее пришли от 150 до 500 человек.

Праздник в особняке

Как пишет The Guardian, вечеринка началась в субботу в особняке на берегу моря в Мангаратибе — это пляжный городок в штате Рио-де-Жанейро. Продлится она вплоть до 1 января. Ведущий новостей CNN Диего Сарса приравнял такое событие к рейву.

Неймар устроил вечеринку еще и в том регионе Бразилии, который активно борется с возобновлением эпидемии. Власти отменили празднование Нового года на пляже Копакабана. Эксперты в области здравоохранения попросили жителей оставаться дома, так как больницы и отделения интенсивной терапии забиты до предела. В воскресенье вице-президент Бразилии Гамильтон Моуран стал 16-м высокопоставленным членом администрации Жаира Болсонару, заразившимся коронавирусом. В стране уже погибли более 192 тысяч человек.

И все же 28-летнего футболиста это не остановило от организации вечеринки. Он снял особняк площадью 10 тысяч квадратных метров вдали от центра города. В особняке — шесть люксов, вертолетная площадка, теннисный корт, спа с джакузи с подогревом, паровая сауна, массажный кабинет, интегрированная звуковая система, современный тренажерный зал и многое другое.

Как пишет CNN Вrasil, вечеринка пройдет в формате подземной дискотеки подобно тем, что были на пляже Барселонета. На них часто приходил сам Неймар.

Представители Неймара первоначально отрицали существование мероприятия и заявили одной радиостанции, что разговоры о вечеринке в особняке были «фальшивыми». Однако CNN Brasil пишет, что получила подтверждение о проведении вечеринки от одной из групп самбы, нанятых для выступления.

В итоге организаторы подтвердили это событие, когда заявили, что оно следует «всем руководящим принципам здравоохранения, установленным государственными органами». Они также отметили, что на вечеринке будет около 150 гостей, а не 500, о которых говорится в сообщениях СМИ.

Как пишут СМИ, Неймар запретил приносить смартфоны из-за страха подвергнуться нападкам онлайн-критиков. Интересно, что футболист также один из самых известных сторонников Болсонару — президента Бразилии. А прославился он за время пандемии тем, что пренебрег мерами по сдерживанию коронавируса, и недавно заявил, что его не интересует вакцинация, начавшаяся в соседних странах.

«Трофей идиота дня»

В заявлении администрации города Мангаратиба говорится, что если вечеринка действительно проходит, то не с одобрения властей. В Магаратиба живут 44 тысячи человек, есть только одна государственная больница и три основных медицинских пункта.

«Организация такой вечеринки — это самое отвратительное оскорбление, это оскорбление для 190 тысяч скорбящих семей, это танцы под фанк-музыку на трупах, это насмешка над медицинскими работниками, работающими в опасных условиях, чтобы контролировать COVID- 19», — возмутился один из самых известных футбольных обозревателей Бразилии Жука Кфури.

Другой спортивный обозреватель Луис Аугусто Симон назвал вечеринку «совершенно безответственной». Педро Опара, бразильский врач и активист, обвинил Неймара в «полнейшем презрении к жизни других».

Адвокат Аугусто де Арруда Ботельо задал в Twitter риторический вопрос: «Трофей идиота дня достается Неймару с его пятидневной вечеринкой или президенту Болсонару с „меня это не волнует?“».

Общественность тоже не осталась в восторге от действий футболиста. Один пользователь написал, что футболист отрешен от реальности и ему плевать на других и свою страну, если он тратит миллионы ради вечеринки, когда в Бразилии такая высокая смертность.

Другой пользователь в Twitter обозвал Неймара прирожденным бродягой, устраивающим вечеринки с удовольствием, потому что это больший бренд для него, чем «его посредственный футбол».

«Неудивительно, что Неймар оказался придурком и устраивает пятидневную вечеринку на 500 человек в разгар пандемии. Я имею в виду, какой другой игрок устраивает вечеринку в середине сезона. Если он задается вопросом, почему он так и не достиг уровня Роналду или Месси, возможно, ему поможет взгляд в зеркало», — заявил мужчина по имени Альфи.

Многие пользователи также стали отмечать в Twitter аккаунт футбольного клуба ПСЖ, где сейчас играет футболист. Людям интересно, получит ли он какое-то наказание и будет ли хоть какая-то реакция с их стороны.

«Как ПСЖ собирается наказать Неймара-младшего после того, как он устроил пятидневную вечеринку для сотен людей во время пандемии? Это тот пример, который вы хотите показать миру и следующему поколению? Безответственность», — написал один из возмущенных пользователей.

Комментарии лично от Неймара или его футбольного клуба пока не поступали. Ранее футболиста обвиняли в расизме за то, что он ударил футболиста Гонсалеса и назвал его обезьяной.