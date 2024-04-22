Эксклюзив 22 апреля 2024, 15:45 Прокси-войне да, но не больше. Почему НАТО не хочет столкновения с Россией Политолог Михайлов: НАТО опасается прямого столкновения с Россией в бою РИА «Новости»

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Страны НАТО не хотят отправлять войска на Украину, потому что опасаются вступить в прямое боестолкновение с Россией. Об этом «360» сказал политолог Евгений Михайлов.

«Заявление генсека НАТО Столтенберга о том, что альянс не будет отправлять войска на Украину, является неким успокаивающим фактором. <...> В НАТО опасаются прямого столкновения с Россией», — заявил политолог.

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Михайлов добавил, что не стоит удивляться тому, что в Киеве полно людей, дающих советы военным ВСУ.

«На линии фронта также полно инструкторов. Фактически альянс уже вступил в прокси-войну с Россией, но в прямое столкновение они вступать боятся. Нам же нужно уничтожать наемников как можно больше и выполнять задачи СВО, которые поставил президент», — добавил он.

Генерал-майор запаса Леонид Ивлев отмечал, что командование ВСУ согласовывает удары по России с НАТО. По его словам, альянс передает все необходимые рекомендации главкому ВСУ Александру Сырскому.