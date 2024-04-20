Мир 20 апреля 2024, 13:37 НАТО уличили в разработке планов для ВСУ по атакам на территорию России Депутат Ивлев: ВСУ согласовывали удары по России с США РИА «Новости»

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Украинское командование совместно с НАТО планирует удары по России и согласовывает их с блоком. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Он подчеркнул, что альянс, который подчиняется США, проводит командно-штабные игры в интересах ВСУ на картах российских регионов. После этого НАТО передает рекомендации главкому ВСУ Александру Сырскому, указал депутат.

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Ивлев также напомнил о заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, который назвал легитимными удары ВСУ по территории России. По словам парламентария, это был единственный случай, когда глава блока сказал правду.

«Столтенберг признал, что киевский режим имеет законное право бить по целям на территории России, потому что НАТО под руководством США как раз и планирует эти удары», — объяснил депутат.

Ранее Столтенберг сообщил, что украинские военные имеют право на самооборону и могут атаковать цели за пределами страны. Он также анонсировал ускорение поставок систем противовоздушной обороны в ВСУ.