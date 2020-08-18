Произошел госпереворот. Мятежники в Мали арестовали президента и премьера страны

Лидеры мятежных военных в Мали заявили о том, что арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.

Как сообщило агентство France Press со ссылкой на представителя мятежников, сейчас президент и премьер-министр находятся в бронетранспортере, который везет их на военную базу Кати.

Эту информацию также подтвердил источник РИА «Новости». Сведения о задержании Кейта и Сиссе поступили и в МИД России, уточнило агентство.

Уже несколько месяцев в Мали продолжается политический кризис. Оппозиционные силы требуют от президента Ибрагима Бубакара Кейта подать в отставку. Несколькими часами ранее стало известно, что кризис привел к восстанию военных на базе Кати, расположенной недалеко от столицы страны в Бамако.

Военный штаб Мали перешел под контроль Национальной гвардии во главе с полковником Садио Камара, сообщили СМИ со ссылкой на региональный портал Bamada.