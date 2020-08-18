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    18 августа 2020, 15:56

    Военные Мали подняли мятеж и захватили генштаб страны

    Анатолий Минкин

    Политический кризис в Мали привел к восстанию военных на базе Кати, расположенной недалеко от столицы страны в Бамако. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный портал Bamada, военный штаб Мали перешел под контроль Национальной гвардии во главе с полковником Садио Камара.
    Военные Мали подняли мятеж и захватили генштаб страны

    Уже несколько месяцев в стране продолжается политический кризис. Оппозиционные силы требуют от президента Ибрагима Бубакара Кейта подать в отставку.

    Телеканал Al Jazeera со ссылкой на своего корреспондента уточнил, спецслужбы вывезли главу государства в безопасное место.

    Противники действующей власти обвинили президента в том, что он не способен обеспечить безопасность жителей и бороться с коррупцией. По данным ООН в ходе акций погибли более 14 человек. Сами власти обеспокоены тем, что волнения помешают борьбе с террористами радикальных движений, которые действуют на севере страны.

    Ибрагим Бубакар Кейт занял президентский пост в результате государственного переворота, когда свергли президента Амаду Тумани Туре. В результате кризиса север страны захватили радикальные террористические группировки.

    Новости SMI.FM