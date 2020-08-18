Военные Мали подняли мятеж и захватили генштаб страны

Уже несколько месяцев в стране продолжается политический кризис. Оппозиционные силы требуют от президента Ибрагима Бубакара Кейта подать в отставку.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на своего корреспондента уточнил, спецслужбы вывезли главу государства в безопасное место.

Противники действующей власти обвинили президента в том, что он не способен обеспечить безопасность жителей и бороться с коррупцией. По данным ООН в ходе акций погибли более 14 человек. Сами власти обеспокоены тем, что волнения помешают борьбе с террористами радикальных движений, которые действуют на севере страны.

Ибрагим Бубакар Кейт занял президентский пост в результате государственного переворота, когда свергли президента Амаду Тумани Туре. В результате кризиса север страны захватили радикальные террористические группировки.