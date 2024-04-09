Мир 09 апреля 2024, 21:17 Прогремевший в Одессе взрыв связали с атакой на военный аэропорт Координатор подполья Лебедев заявил об ударе по военному аэропорту Одессы РИА «Новости»

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После прогремевшего в Одессе взрыва из района, где находится военный аэродром, повалил черный дым. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, речь идет о прилете снаряда на улицу 25-й Чапаевской дивизии.

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«По крайней мере оттуда валит черный столб дыма. Ну раз ПВО (скорее всего) убрали, можно и по ангарам пройтись», — заявил Лебедев.

Собеседник агентства добавил, что местные жители сообщили о прилете в районе поселка Авангард, где предположительно, разместили средства противовоздушной обороны.

«Даже координаты давали разные товарищи. Вполне допускаю, что ПВО словило свою цель», — добавил Лебедев.

Мощный взрыв прогремел в Одессе в 19:51 по московскому времени. По данным местного издания «Думская», к этому моменту сигналы воздушной тревоги звучали в городе уже полчаса. По данным журналистов, ракета прилетела со стороны Черного моря.

Еще один взрыв прогремел в городе Ильичевске Одесской области в ночь на вторник, 9 апреля, По словам координатора подпольного движения в Николаевской области Сергея Лебедева, под ударом мог оказаться военный склад. Такой вывод он сделал из-за сильной ударной волны после детонации и крупного пожара, который начался в припортовой зоне города.