Программа НАТО по обучению военных в Ираке может возобновиться

«По соображениям безопасности международная коалиция и представители НАТО приостановили учебную программу, но мы ее возобновим как можно скорее», — процитировало Столтенберга ИА RNS.

Генсек НАТО подчеркнул, что обсуждение вопроса идет с правительством Ирака. Только в случае их просьбы в стране останутся войска альянса.

«Мы полностью уважаем и территориальную целостность, и суверенитет Ирака, мы находимся там, основываясь на приглашении, которое поступило еще в 2016 году. Есть все правовые механизмы для нашей учебной миссии», — заявил Столтенберг.

Напомним, что в начале января парламент Ирака потребовал вывести иностранные военные силы с территории государства.