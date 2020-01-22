Парламент Ирака хочет лишить неприкосновенности иностранные войска
В иракском парламенте начался сбор подписей к законопроекту о лишении иностранных войск неприкосновенности. Эксперты связали это с убийством иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Рыбарь».
В начале января этого года иракский парламент уже проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с ИГИЛ* и вывод из страны американских войск.
МИД Ирака направило послу США письмо с жестким осуждением американской операции по ликвидации Сулеймани.
Ранее обозреватель CNN Анджела Дэван отмечала, что Дональд Трамп в своей предвыборной кампании обещал вывести войска из Ирака. Однако за все время на посту президента США он это так и не сделал.
* «Исламское государство» / ИГИЛ / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ