Парламент Ирака хочет лишить неприкосновенности иностранные войска

В начале января этого года иракский парламент уже проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с ИГИЛ* и вывод из страны американских войск.

МИД Ирака направило послу США письмо с жестким осуждением американской операции по ликвидации Сулеймани.

Ранее обозреватель CNN Анджела Дэван отмечала, что Дональд Трамп в своей предвыборной кампании обещал вывести войска из Ирака. Однако за все время на посту президента США он это так и не сделал.

* «Исламское государство» / ИГИЛ / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ