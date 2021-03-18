Профессор предупредил о токсичной рыбе в проливе Босфор

Морское дно в экосистеме пролива Босфор очень токсично, и рыба, которую там добывают опасна. Об этом сообщил профессор Стамбульского университета Гульшен Алтуг.

Опасность для жизни людей просто огромна, считает специалист в области морской биологии. Его слова приводит издание Hurriуеt Dаily Nеws. На дне пролива, как считает профессор, много свинца, который со временем растворяется в соленой воде и отравляет экосистему, включая рыбу.

Накопление свинца вызвано рыболовными снастями, которые либо были потеряны, либо выброшены в море. По словам Алтуга, когда люди едят рыбу, выловленную в проливе, то в их организм попадают канцерогены.

В беседе с изданием турецкий продавец удочек Серкан Эзер рассказал, он продает свыше 100 килограммов грузил для удочек ежемесячно.

При этом, как отмечается в материале, ущерб экосистеме наносят как простые любители рыбалки, так и профессиональные рыбаки.

Этой проблеме надо уделить серьезное внимание, считает профессор, ведь Босфор — это излюбленное место рыбалки многих местных жителей и туристов.

В начале марта в Ишменевском озере в Тюменской области нашли токсичных карасей. Рыбу проверили и выяснили, что в ней есть характерные для гаффской болезни изменения.

Гаффскую болезнь вызывает рыба, в которой накопились токсины. Есть у этой болезни и другие названия: юксовская и сартланская. Ее открыли в 1924 году в окрестностях Калининграда.