Мир 08 марта 2024, 20:01 «Профессиональная и откровенная». Гросси дал высокую оценку встрече с Путиным Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что провел с Путиным важную встречу РИА «Новости»

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал профессиональной и откровенной встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Генеральный директор Гросси назвал состоявшуюся в среду встречу с президентом Путиным профессиональной и откровенной», — отметили в МАГАТЭ.

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Стороны обсудили проблему снижения рисков ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, эту тему в сообщении назвали вопросом первостепенной важности.

Ранее Путин провел переговоры с Гросси, в которых принимал участие глава Росатома Алексей Лихачев. Глава государства подчеркнул, что российская сторона активно сотрудничает с международным агентством, и напомнил, что государство остается одним из лидеров в сфере атомной энергетики и занимается вопросами повышения безопасности таких объектов.