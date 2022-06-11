Проезд первых грузовиков по мосту из России в Китай показали на видео

Кадры проезда первых грузовиков по мосту между Россией и Китаем показал вице-премьер России, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Видео размещено в Telegram-канале «Полпред ДФО». На кадрах можно увидеть старт движения по мосту и проезд первых грузовиков.

Грузовики в цветах российского флага поехали из Благовещенска в Хэйхэ. В обратном направлении — из Хэйхэ в Россию — выехали красные грузовики в цветах флага КНР.

Старт грузовому движению дали полпред ДФО Юрий Трутнев и заместитель премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа. Автомобильный мост через реку Амур неофициально стали называть мостом дружбы, отмечено в сообщении.

Открытие первого автомобильного моста между Россией и Китаем прошло в пятницу, 10 июня. Церемонию провели с помощью телемоста из студий в Москве, Владивостоке, Пекине, а также площадок Благовещенска и Хэйхэ. Через пункт пропуска «Кани-Курган — Хэйхэ» в Китай отправились восемь российских тягачей. Из Китая в РФ также въехали восемь грузовиков.