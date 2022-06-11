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    11 июня 2022, 04:25

    Проезд первых грузовиков по мосту из России в Китай показали на видео

    Вице-премьер Трутнев показал видео проезда первых грузовиков по мосту Благовещенск — Хэйхэ

    Валерия Шафирко

    Кадры проезда первых грузовиков по мосту между Россией и Китаем показал вице-премьер России, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

    Видео размещено в Telegram-канале «Полпред ДФО». На кадрах можно увидеть старт движения по мосту и проезд первых грузовиков.

    Грузовики в цветах российского флага поехали из Благовещенска в Хэйхэ. В обратном направлении — из Хэйхэ в Россию — выехали красные грузовики в цветах флага КНР.

    Старт грузовому движению дали полпред ДФО Юрий Трутнев и заместитель премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа. Автомобильный мост через реку Амур неофициально стали называть мостом дружбы, отмечено в сообщении.

    Открытие первого автомобильного моста между Россией и Китаем прошло в пятницу, 10 июня. Церемонию провели с помощью телемоста из студий в Москве, Владивостоке, Пекине, а также площадок Благовещенска и Хэйхэ. Через пункт пропуска «Кани-Курган — Хэйхэ» в Китай отправились восемь российских тягачей. Из Китая в РФ также въехали восемь грузовиков.