Проект санкций против руководства России внесли в Конгресс США

Инициативу о санкциях против России, не дожидаясь голосования по похожему документу в сенате, предложил рассмотреть председатель международного комитета палаты представителей США, демократ Грегори Микс.

«Председатель комитета Микс внес проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета», — привело РИА «Новости» фрагмент распространенного пресс-службой комитета релиза.

Микс, как указано в сообщении, предлагает законопроект параллельно с инициативой, которую до этого сенату представил представитель Демократической партии Роберт Менендез.

Проект, как следует из релиза, предполагает санкции против «Северного потока — 2», как минимум трех финансовых институтов, добывающей индустрии, госдолга, президента государства Владимира Путина, а также других представителей руководства. Также законодатели предлагают в ускоренном режиме обеспечить оборонную помощь Украине.

Белый дом сообщил в Конгресс, что намерен передать Украине вертолеты российского производства Ми-17. Поставки вооружения на Украину начались после сообщений западных СМИ о подготовке нападения России на Украину. Эту информацию неоднократно опровергали российские официальные лица.