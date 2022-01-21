США передаст Украине российские вертолеты Ми-17

Белый дом сообщил в Конгресс, что намерен передать Украине вертолеты российского производства Ми-17. С таким заявлением в ходе регулярного брифинга выступила пресс-секретарь Джен Псаки.

Ранее эти аппараты предназначались для армии Афганистана, пока власть в стране не захватили сторонники радикального движения «Талибан»*.

«Мы уведомили Конгресс о нашем намерении поставить вертолеты Ми-17. Так что я бы не сказала, что президент выжидает. Отчетливо видны действия в этом направлении», — заявила Псаки, отвечая на вопрос о том, почему Байден выбрал выжидательную позицию по отношению к Украине.

Вертолеты Ми-17 используются, как в гражданских, так и в военных целях для транспортировки десантных войск. Кроме того, их можно оснастить оружием в носовом и кормовом отделениях.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что речь идет о пяти вертолетах, которые получит Украина. Также в газете появились материалы, что страны Балтии получили одобрение США на передачу Украине противотанковых и зенитных комплексов Javelin и Stinger. Эту информацию официально подтвердило Минобороны Эстонии.

Поставки вооружения на Украину начались после сообщений западных СМИ о подготовке нападения России на Украину. Эту информацию неоднократно опровергали российские официальные лица.

Министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с секретарем Госдепартамента США Блинкеном заявил, что у Москвы нет планов нападения на соседнюю страну. При этом он отметил, что страны НАТО воспринимают территорию Украины, как свою сферу влияния.

О том, что Запада занимается накачиванием Украины оружием в минувший четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что власти соседней страны наращивают вооружения за счет других государств вместо того, чтобы начать реализацию взятых на себя Минских договоренностей.