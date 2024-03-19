Мир 19 марта 2024, 19:20 Проект об использовании доходов от активов РФ в интересах Украины поступит в ЕС 20 марта РИА «Новости»: использование доходов от активов РФ рассмотрят в ЕС 20 марта РИА «Новости»

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Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе обсудят использование доходов от замороженных российских активов России в интересах Украины. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил высокопоставленный европейский источник.

«Я ожидаю, что этот проект поступит странам ЕС завтра», — подчеркнул дипломат.

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При этом, по его словам, говорить о том, что по итогам саммита будет принято окончательное решение по этому вопросу, пока рано.

ЕС разработал законопроект, принятие которого позволит передать Украине доходы от замороженных на Западе российских активов уже в июле. Речь идет о введении налога на непредвиденную прибыль от замороженных резервов и использование полученных средств. Деньги в размере трех миллиардов евро планируют направить на финансирование поставок оружия Украине и ее оборонной промышленности.