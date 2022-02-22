Проект о разрыве дипломатических отношений с Россией внесли в Раду

Украинский депутат Алексей Гончаренко, представляющий партию экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», внес в Верховную раду проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Гончаренко решил, что Украине больше нельзя иметь контактов с Россией. Поэтому нардеп срочно отправил в Раду свой проект.

Депутат обвинил Россию в том, что она из года в год усиливает агрессию. Сначала, по его словам, президент РФ Владимир Путин «оккупировал» Крым, а потом он же «начал войну» в Донбассе. И теперь, признав ДНР и ЛНР независимыми, продолжает оказывать давление.

«Вчерашним признанием Путин, по сути, сам прекратил дипломатические отношения с нами», — указал он.

Гончаренко предложил как можно скорее собраться для обсуждения этого вопроса.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 февраля, уже допустил такую возможность, что страна откажется от связей с РФ. В российском МИД же заявили, что не хотят разрывать дипотношения.