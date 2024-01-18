Мир 18 января 2024, 01:55 Россия запретит Великобритании рыболовство в Баренцевом море «Известия»: Россия запретит Британии рыболовство в Баренцевом море РИА «Новости»

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Россия может запретить Великобритании рыболовный промысел в водах Баренцева моря. МИД и Минсельхоз уже внесли законопроект в правительство. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник в кабинете министров.

По данным газеты, английские рыболовные суда осуществляют промысел в Баренцевом море на основе соглашения почти 70-летней давности. Документ действует до тех пор, пока одна из сторон не разорвет его.

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«Денонсация соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для РФ», — сказано в пояснении к законопроекту.

Согласно источнику «Известий», правительство поддержало проект. Этот шаг российских властей станет ответом на то, что в марте 2023 года Великобритания исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле.

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон о приостановке некоторых положений международных договоров о налогообложении с 38 странами — в том числе, с Великобританией. Приостановка будет действовать до тех пор, пока эти государства не устранят нарушения экономических интересов и прав физических и юридических лиц из России.