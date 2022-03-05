Продвижение российской армии в Киевской области сняли на видео

Подразделения ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции на Украине продолжили продвижение в Киевской области. Кадры с военной техникой опубликовал телеканал «Звезда».

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные продолжают наступление на широком фронте. Под контроль взяты населенные пункты Пятихатки, Шевченково, Пологи, Гусарка, Новоданиловка и Щербаки, уточнил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

Он обратил внимание, что отступающие в Донбассе подразделения националистов, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, разрушают критически важные объекты социальной инфраструктуры.

Самый большой урон, по его словам, наносится системам водоснабжения и энергетики. По мнению Конашенкова, цель таких действий — создание в Донбассе гуманитарной катастрофы.