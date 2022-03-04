Минобороны России заявило, что оперативно последовавшие за событиями на Запорожской АЭС заявления Зеленского о якобы угрозе электростанции и его переговоры с США и Великобританией не оставляют никаких сомнений — целью провокации на атомном объекте была попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения.

«Все это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников», — сообщили в ведомстве.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории киевский режим пытался реализовать «чудовищную провокацию». Националисты-диверсанты напали на патруль Росгвардии. Но ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса были подавлены.

Сейчас радиоактивный фон в районе электростанции в норме.