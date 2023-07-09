Мир 09 июля 2023, 04:56 Продление срока Столтенберга в НАТО приравняли к усилению влияния США на союзников GT: продление срока Столтенберга показывает разногласия в НАТО и усиление контроля США РИА «Новости»

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Продление срока полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга на один год — показатель раскола внутри альянса и усиливающегося влияния США на союзников. Об этом написала китайская Global Times со ссылкой на профессора Школы международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета Шэнь И.

«На фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной блокировка других кандидатов и переизбрание Столтенберга показывают плохо скрываемые разногласия внутри НАТО и ужесточающийся контроль США», — сказано в статье.

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Профессор пояснил изданию, что в данном случае Белый дом — это хозяин, а не лидер НАТО. И ему нужен тот, кто будет придерживаться проамериканской традиции. А также будет продвигать ее среди других стран-членов альянса. И на это место, отметил ученый, идеально подходит Столтенберг.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина на данный момент не отвечает требованиям для вступления в НАТО. По его словам, у альянса есть определенные требования — и им должны соответствовать все члены.