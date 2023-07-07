Мир 07 июля 2023, 21:15 Белый дом заявил, что Украина не выполнила требования для вступления в НАТО Белый дом: на данный момент Украина не выполнила требования для вступления в НАТО Pxhere

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На данный момент Украина не отвечает требованиям для вступления в НАТО. Об этом в интервью CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он пояснил, что у Североатлантического альянса есть определенные требования. Им должны соответствовать все члены альянса.

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«Есть процесс выполнения этих требований. Украина этим требованиям еще не соответствует», — подчеркнул Кирби.

Кроме того, киевский режим находится в состоянии конфликта. По словам представителя Белого дома, всем «необходимо сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине преуспеть».

Киевский режим питает надежды на то, чтобы получить членство в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет на саммите альянса в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля, единства блока.

Генсек организации Йенс Столтенберг сообщил, что лидеры стран НАТО утвердят многолетний пакет поддержки Украины. По его словам, это станет шагом к приближению киевского режима к вступлению в альянс.