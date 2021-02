Продажи второго альбома Daft Punk выросли на 8000% после новости о распаде

Продажи цифровых копий второго студийного альбома Discovery французской группы Daft Punk увеличились более чем на 8000%, сообщил журнал Rolling Stone. Это произошло после объявления о распаде коллектива.

Альбом Discovery вышел еще в 2001 году. В него вошли такие композиции, как Digital Love, One More Time, Harder, Better; Faster, Stronger. Музыкальные критики назвали альбом знаковым для электронной музыки. Discovery оказался на 236-м месте в списке 500 величайших альбомов всех времен.

Daft Punk 22 февраля заявила, что прекращает свое существование. Дуэт записал для фанатов восьмиминутное видео под названием «Эпилог» и опубликовала его на YouTube.

Группа появилась в 1993 году. Ее основали Том Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо. Через несколько лет дуэт на волне движения хаус-музыки стал популярным. Daft Punk записывала музыку с элементами диско, синтипопа, хауса и электро, чем привлекла слушателей.

Также французские электронщики придерживались особой философской позиции. Музыканты не посещали светские мероприятия, ездили на метро. Оба альбома парни записали в спальне. Все зарабатываемые деньги они вкладывали в творчество. Также отличительной чертой группы стали их феерические выступления.